الإنتخابات تدفع بحركة التوحيد والإصلاح للتبرؤ من قيادي في حزب العدالة والتنمية

علمت ''شوف تيفي'' أن حركة التوحيد والإصلاح بمدينة تطوان، أعلنت تبرؤها من ''الأمين بوخبزة'' القيادي السابق بالحزب والحركة، مطالبة من منخرطيها دعم لائحة محمد إدعمار رئيس جماعة تطوان.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن حركة التوحيد والإصلاح بمدينة تطوان، أعلنت تبرؤها من "الأمين بوخبزة" القيادي السابق بالحزب والحركة، مطالبة من منخرطيها دعم لائحة محمد إدعمار رئيس جماعة تطوان.

وأشاع مسؤولو حركة التوحيد والإصلاح، خبر أن "الحركة غير معنية إطلاقا باللائحة المستقلة التي تقدم بها الأمين بوخبزة رفقة 4 أعضاء آخرين بحزب العدالة والتنمية".

وأضافت مصادر مطلعة، أن دعم حركة التوحيد والإصلاح، لمرشحي حزب العدالة والتنمية سيكون قويا في هذه الإنتخابات، حيث رشح الحزب أحد مؤسسي الحركة وقياديين بها وعلى رأسهم "الحمداوي" في مدينة العرائش، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين "التوحيد والإصلاح" وحزب العدالة والتنمية، وللمقررات التنظيمية الداخلية للحركة.



وحسب ذات المصادر، إستطاعت تدخلات لقياديي الحزب مركزيا، من إعادة بعض المعارضين لتزكية الأمانة العامة "لمحمد إدعمار" وكيلا للائحة تطوان، حيث تركوا خلافاتهم جانبا وبشكل مؤقت.

وسبق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تبرأت من القيادي في الحزب الأمين بوخبزة، على خلفية تقدمه للانتخابات بلائحة مستقلة بمدينة تطوان رفقة بعض أعضاء حزب المصباح، حيث أوضح بلاغ للأمانة العامة للبيجدي "أن الأمين بوخبزة" أصبح خارج الحزب، وأن أي عضو يقوم بدعم لائحته سيضع نفسه خارج الحزب".