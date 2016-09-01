خطير.. اعتقال عصابة متخصصة في استخراج الكنوز بالجن يتزعمها قاض..وهذا ما وقع

من المنتظر أن تكون الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة التابعة لسرية الجديدة،أحالت أمس الجمعة 8 أفراد على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بعد ضبطهم

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من المنتظر أن تكون الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة التابعة لسرية الجديدة،أحالت أمس الجمعة 8 أفراد على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بعد ضبطهم يقومون بعملية الحفر بحثا عن الكنوز.

و أكدت مصادر دركية ليومية الصباح و التي نشرت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع،أن الضابطة ذاتها توصلت بخبر يفيد وجود عصابة متخصصة في استخراج الكنوز يترأسها قاض سابق من برشيد.

و أكدت ذات المصادر أن فرقة دركية متخصصة ،خرجت في حدود الساعة الثانية من ظهر الخميس إلى مكان وجود العصابة بتراب الجماعة القروية لسيدي بن علي بن حمدوش بدائرة أزمور على الضفة الشمالية لنهر أم الربيع،و فاجأت 8 أفراد متلبسين بحفر بئر عميق حوالي 23 مترا تتفرع عنه 4 أنفاق تحت الأرض.





