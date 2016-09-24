بالصور.. ماجدولين الادريسي في ضيافة فرانسوا هولاند بالإيليزي

حظيت الممثلة المغربية ماجدولين الإدريسي، باستقبال خاص من طرف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإيليزي بباريس مساء الجمعة.

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حظيت الممثلة المغربية ماجدولين الإدريسي، باستقبال خاص من طرف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإيليزي بباريس مساء الجمعة.

و جاء هذا الاستقبال،حسب وسائل إعلام فرنسية،بعد عرض خاص لفيلم"الهجينة" لمخرجته الفرنسية من أصل مغربي،هدى بنيامينية بالقصر الفرنسي و ذلك بحضور طاقم الفيلم.

وقد تفاعل المغاربة خصوصا منهم جمهور ماجدولين الادريسي، مع صورها رفقة هولاند بإعجاب كبير.

و قد شارك فيلم الهجينة ،في مهرجان كان السينمائي ضمن نسخته الأخيرة.