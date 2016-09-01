حرب الطرق تخلف عشر إصابات بكلميم

أصيب 10 أشخاص، بينهم سيدة وثلاثة أطفال قاصرين، بجروح متفاوتة الخطورة في حادثتي سير متفرقتين وقعتا اليوم الجمعة على مستوى إقليم كلميم.

شوف تيفي:م غ

أصيب 10 أشخاص، بينهم سيدة وثلاثة أطفال قاصرين، بجروح متفاوتة الخطورة في حادثتي سير متفرقتين وقعتا اليوم الجمعة على مستوى إقليم كلميم.

وحسب السلطات المحلية، فإن الحادثة الأولى، وقعت حوالي الساعة الثانية بعد زوال اليوم إثر انقلاب شاحنة من الحجم الكبير بجماعة تاغجيجت (دائرة بوزكارن) على مستوى الطريق الجهوية رقم 102 الرابطة بين جماعة تاغجيجت التابعة لإقليم كلميم، وجماعة فم الحصن التابعة لإقليم طاطا.

وأضاف المصدر أن هذه الحادثة أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، اثنان منهم إصابتهم بليغة، كانوا على متن الشاحنة (مخصصة لنقل الرمال) كانت قادمة من تراب جماعة تاغجيجت في اتجاه مدينة طاطا عبر تراب جماعة فم الحصن.

أما الحادثة الثانية، التي وقعت حوالي الساعة الرابعة بعد زوال اليوم على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين كلميم وطانطان بمنطقة "أماغود" جماعة لبيار التابعة لدائرة القصابي (54 كلم عن مدينة كلميم)، فقد أصيب خلالها خمسة أشخاص أيضا إثر اصطدام بين سيارتين، أربعة منهم من عائلة واحدة (سيدة وثلاثة أبناء قاصرين).

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل المصابين في الحادثة الأولى إلى المستشفى المحلي بمدينة بويزكارن، فيما تم نقل المصابين في الحاثة الثانية إلى المستشفى الجهوي بكلميم وذلك لتلقي العلاجات الضرورية.