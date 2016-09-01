قضت محكمة الإستئناف بمدينة تطوان يوم الأربعاء، بالسجن المؤبد في حق كل من (صابر.ع) و(الحسين.ش)، البالغان من العمر 26 سنة والمتهمين بقتل مواطن فرنسي وحرقه داخل شقته بمرتيل في شهر مارس من سنة 2015.

الحكم بالسجن المؤبد على قاتلي المواطن الفرنسي حرقا بمرتيل

شوف تيفي



قضت محكمة الإستئناف بمدينة تطوان يوم الأربعاء، بالسجن المؤبد في حق كل من (صابر.ع) و(الحسين.ش)، البالغان من العمر 26 سنة والمتهمين بقتل مواطن فرنسي وحرقه داخل شقته بمرتيل في شهر مارس من سنة 2015.



وكانت مصالح الأمن بمفوضية مارتيل قد عثرت، منذ سنة ونصف على جثة لمواطن فرنسي سبعيني متفحمة داخل شقته وذلك بعد انبعاث دخان من منزله.

و كانت التحقيقات الأولية في هذه القضية كشفت أن الهالك كان معروفا لدى سكان الحي بشذوذه الجنسي.





