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الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال ''وسائل الدولة''
بتاريــخ : 22 شتنبر 2016 / 00:43 الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال وسائل الدولة | بوليتيك
الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال ''وسائل الدولة''
إتهم حزب الإتحاد الدستوري حزب العدالة والتنمية بـ''استغلال مناصب وزراء حزبه في استقطاب وجوه انتخابية محسوبة تاريخيا على الاتحاد الدستوري”.


شوف تيفي


إتهم حزب الإتحاد الدستوري حزب العدالة والتنمية بـ"استغلال مناصب وزراء حزبه في استقطاب وجوه انتخابية محسوبة تاريخيا على الاتحاد الدستوري”.
وجاءت إتهامات حزب الحصان بعد تمكن أمينه العام محمد ساجد "من إقناع عبد الرحمان الحرفي، بالعودة إلى الحزب وقيادة لائحته المحلية في التشريعيات المقبلة بعد إستقطابه سابقا من طرف حزب العدالة والتنمية.

وحسب بلاغ لحزب الإتحاد الدستوري، توصلت به شوف تيفي فإن "عودة الحرفي إلى صفوفه جاءت بعد أن "أجرى محمد ساجد لقاءات ومشاورات مع مناضلي الحزب في إقليم سيدي قاسم، بغاية تصحيح الوضع وإقناعه بالعدول عن قراره الذي لم يكن صادرا عن قناعة.” حيث أن عائلة الحرفي تربطها علاقة تمتد ” عبر فترات طويلة من تاريخ الحزب، مما يجعل من علاقة عائلة الحرفي بالاتحاد الدستوري علاقة فوق الحسابات الانتخابية والمواقع الحزبية.” يضيف البلاغ.

هذا، وإستغرب مناضلوا حزب الحصان حسب نص البيان "بشدة كيف للبيجيديين أن مارسوا الضغط على عبدالرحمان حرفي باستعمال وسائل الدولة و يسمحون لأنفسهم اليوم بأن يتهموا الآخرين بممارسة الضغط عليه ليتراجع عن قراره السابق المنتزع منه بالإكراه"، إذ كان الأجدر بهم أن يعترفوا بما مارسوا عليه من إكراه، ومساومة وابتزاز انتخابي، حينما استهدفوه وخططوا لاستمالته ولو بالوسائل غير المشروعة".

وأضاف البلاغ أن عودة الحرفي للحزب تندرج في إطار ” عملية تصحيح لخطأ ارتكب نتيجة إكراه مورس عليه، وهو بذلك يرجع الأمور إلى وضعها الأصلي ويعيد المشروعية لانتمائه السياسي، مؤكدا أن الحزب قام بتزكية عبد الرحمان حرفي، وكيلا للائحته بسيدي قاسم" حسب ذات البلاغ.

‫شوف تيفي

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وسائل الدولة إستقطاب بن كيران الترشح الضغط الحسابات شوف تيفي

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