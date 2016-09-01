 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال وسائل الدولة | بوليتيك

الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال ''وسائل الدولة''

عاجل:إيقاف مغربي موال لـالدولة الإسلامية نواحي مكناس كان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة | بوليتيك

عاجل:إيقاف مغربي موال لـ''الدولة الإسلامية'' نواحي مكناس كان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة

وأخيرا.. براد بيت يخرج بتصريح حول خبر انفصاله عن أنجلينا جولي | ثقافة و فنون

وأخيرا.. براد بيت يخرج بتصريح حول خبر انفصاله عن أنجلينا جولي

أب الرضيعة المختطفة لشوف تيفي لكاميرا ديال السبيطار خاسرة | مجتمع

أب الرضيعة المختطفة لشوف تيفي ''لكاميرا ديال السبيطار خاسرة ''

هل خان براد بيت زوجته أنجلينا جولي ؟ | ثقافة و فنون

هل خان براد بيت زوجته أنجلينا جولي ؟

صورة شرطية تقوم بعمل إنساني في حق مسن بمراكش تلهب الفايسبوك | مجتمع

صورة شرطية تقوم بعمل إنساني في حق مسن بمراكش تلهب الفايسبوك

هذه هي الحالة الصحية لأم الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي | مجتمع

هذه هي الحالة الصحية لأم الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي

مثير.. معلمة تصاب بانهيار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا | حوادث و حقوق

مثير.. معلمة تصاب بانهيار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا

اتصالات المغرب تطلق خدمتي كلاود وغوغل أبس فور ورك | اقتصاد

اتصالات المغرب تطلق خدمتي ''كلاود'' و''غوغل أبس فور ورك''

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

عاجل:إيقاف مغربي موال لـ''الدولة الإسلامية'' نواحي مكناس كان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة
بتاريــخ : 22 شتنبر 2016 / 00:28 عاجل:إيقاف مغربي موال لـالدولة الإسلامية نواحي مكناس كان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة | بوليتيك
عاجل:إيقاف مغربي موال لـ''الدولة الإسلامية'' نواحي مكناس كان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة
،في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن يوم الأربعاء 21شتنبر 2016، من إيقاف عنصر خطير

 

شوف تيفي

،في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن يوم الأربعاء 21شتنبر 2016، من إيقاف عنصر خطير موال لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، ينشط بالجماعة القروية ل"سيدي سليمان مول الكيفان" (ضواحي مدينة مكناس)، تأكد تورطه في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة.

وكشف بلاغ للوزارة توصلت به "شوف تيفي" أن البحث أكد أن المعني بالأمر، الذي كان يروج للفكر الداعشي، تمكن من اكتساب خبرة واسعة في مجال صناعة المتفجرات المتحكم فيها عن بعد، حيث كان بصدد اقتناء المواد الأساسية التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لشن عمليات إرهابية ضد أهداف حيوية بالمملكة وكذا منشآت سياحية، تماشيا مع أجندة "داعش".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معه، تحت إشراف النيابة العامة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إرهاب خلية شوف تيفي المغرب تفكيك كان ينوي تفجير المملكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال وسائل الدولة | بوليتيك

الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال ''وسائل الدولة''

بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول أوضاع القنصليات بالخارج | بوليتيك

بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول ''أوضاع'' القنصليات بالخارج

نبيل بن عبد الله : الحكومة المقبلة سترث مشاكل في التوازنات المالية | بوليتيك

نبيل بن عبد الله : الحكومة المقبلة سترث مشاكل في التوازنات المالية

نبيل بن عبد الله : لا وجود لأ فكار إبن تيمية في التدبير الحكومي | بوليتيك

نبيل بن عبد الله : لا وجود لأ فكار إبن تيمية في التدبير الحكومي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد الرضيعة التي خطفت من داخل مستشفى بالبيضاء.. السيبة كاينة فالسبيطار و هما ليكيتحملو المسؤولية | بــووز
منذ 10 دقائق

جد الرضيعة التي خطفت من داخل مستشفى بالبيضاء.. السيبة كاينة فالسبيطار و هما ليكيتحملو المسؤولية

ثانوية لارميطاج بالبيضاء تعاني من خصاص في الأساتذة و الإدارة توقف التلاميذ | خارج البلاطو

ثانوية لارميطاج بالبيضاء تعاني من خصاص في الأساتذة و الإدارة توقف التلاميذ

الحصاد اليومي : رجال الحموشي يجهضون مشروعا إرهابيا خطيرا بالمملكة | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : رجال الحموشي يجهضون مشروعا إرهابيا خطيرا بالمملكة

شوف الصحافة : معلمة تصاب بانهياار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا | شوف الصحافة

شوف الصحافة : معلمة تصاب بانهياار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال وسائل الدولة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

الإتحاد الدستوري: استرجعنا مرشحا إستقطبه بن كيران باستعمال ''وسائل الدولة''

عاجل:إيقاف مغربي موال لـالدولة الإسلامية نواحي مكناس كان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة | بوليتيك

عاجل:إيقاف مغربي موال لـ''الدولة الإسلامية'' نواحي مكناس كان يخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة

وأخيرا.. براد بيت يخرج بتصريح حول خبر انفصاله عن أنجلينا جولي | ثقافة و فنون

وأخيرا.. براد بيت يخرج بتصريح حول خبر انفصاله عن أنجلينا جولي

أب الرضيعة المختطفة لشوف تيفي لكاميرا ديال السبيطار خاسرة | مجتمع

أب الرضيعة المختطفة لشوف تيفي ''لكاميرا ديال السبيطار خاسرة ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.