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وأخيرا.. براد بيت يخرج بتصريح حول خبر انفصاله عن أنجلينا جولي
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 23:51 وأخيرا.. براد بيت يخرج بتصريح حول خبر انفصاله عن أنجلينا جولي | ثقافة و فنون
وأخيرا.. براد بيت يخرج بتصريح حول خبر انفصاله عن أنجلينا جولي
بعد خبر انفصال الكوبل الهوليودي برادجيلينا المفاجئ، خرج الممثل العالمي براد بيت بتصريح بعد طلاقه من الممثلة أنجلينا جولي وذلك بعد 12 سنة من العيش المشترك وسنتين من الزواج، حيث صرح أنه جد متأسف

شوف تيفي

 بعد خبر انفصال الكوبل الهوليودي برادجيلينا المفاجئ، خرج الممثل العالمي براد بيت بتصريح بعد طلاقه من الممثلة أنجلينا جولي وذلك بعد 12 سنة من العيش المشترك وسنتين من الزواج، حيث صرح أنه جد متأسف وحزين بالقرار الذي اتخدته زوجته السابقة، كما أضاف أنه يتمنى أن يكون الطلاق في صالح أطفالهم الستة.

وشدد براد بيت على الصحافة أن يتركوا أبنائهم العيش في سلام بعيدا عن ضوضاء الشهرة والإشاعات.

وبعد هذا الخبر، انتشرت العديد من الشائعات وكثرت الأقاويل حول أسباب طلاق الثنائي الأمريكي أنجلينا جولي وزوجها براد بيت من بينها الخيانة، حيث وحسب تقارير عالمية، فإن أحد أقرباء النجمين، صرح لإحدى المواقع العالمية أن جولي استأجرت أحد الأشخاص لمراقبة زوجها بعدما راودتها شكوك حول خيانته لها، وأضافت ذات المصادر أن براد بيت له علاقة مع الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، بعد عمل سينيمائي جمعهما بعنوان word war 2 وذلك منذ مدة طويلة.



 

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براد بيت أنجلينا جولي تصريح

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