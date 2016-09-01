أب الرضيعة المختطفة لشوف تيفي ''لكاميرا ديال السبيطار خاسرة ''

كشف أب الرضيعة المختطفة اليوم الأربعاء من مستشفى الهاروشي للأطفال بالبيضاء في تصريح لشوف تيفي أن إدارة المستشفى لم تحرك ساكنا بعد خطف طفلته بعد ساعة من ولادتها من طرف سيدة مجهولة الهوية والتي قدمت

شوف تيفي

كشف أب الرضيعة المختطفة اليوم الأربعاء من مستشفى الهاروشي للأطفال بالبيضاء في تصريح لشوف تيفي أن إدارة المستشفى لم تحرك ساكنا بعد خطف طفلته بعد ساعة من ولادتها من طرف سيدة مجهولة الهوية والتي قدمت نفسها على أنها ممرضة تشتغل بالمستشفى المذكور.

وأضاف بنبرة حزن أن المستشفى تتوفر فقط على كاميرا مراقبة واحدة توجد بالمدخل الرئيسي لكنها لا تعمل، مؤكدا أنها لو كانت تعمل لسهلت على العناصر الأمنية العثور على مرتكبي هذه الجريمة.

وأكد الأب ، أنه سيقوم غدا الخميس بجميع الإجراءات من أجل عودة ابنته إلى كنف الأسرة، مهددا بالتصعيد مع إدارة ومسؤولي المستشفى وعلى رأسهم المدير.