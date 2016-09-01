هل خان براد بيت زوجته أنجلينا جولي ؟

بعد قرار انفصالهما،انتشرت العديد من الشائعات وكثرت الأقاويل حول أسباب طلاق الثنائي الأمريكي أنجلينا جولي وزوجها براد بيت من بينها الخيانة.

شوف تيفي

بعد قرار انفصالهما،انتشرت العديد من الشائعات وكثرت الأقاويل حول أسباب طلاق الثنائي الأمريكي أنجلينا جولي وزوجها براد بيت من بينها الخيانة.

وحسب تقارير عالمية، فإن أحد أقرباء النجمين، صرح لإحدى المواقع العالمية أن جولي استأجرت أحد الأشخاص لمراقبة زوجها بعدما راودتها شكوك في خيانته لها .

وأضافت ذات المصادر أن براد بيت له علاقة مع الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، حيث جمعتهما علاقة أثناء تصويرهما لفيلم word war 2 وذلك منذ مدة طويلة.

ومن جهتها، نفت الممثلة كوتيار أن تكون بينها وبين براد بيت علاقة حب حيث لها علاقة عاطفية مع المخرج جيوم كانيه.

هذا وقد صرحت أنجلينا جولي بعد خبر طلاقها بالممثل، أن هذا القرار جاء لمصلحة أطفالها الستة بكونه يتعامل معهم ببرودة..