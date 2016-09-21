صورة شرطية تقوم بعمل إنساني في حق مسن بمراكش تلهب الفايسبوك

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة شرطية وهي تقوم بعمل إنساني رائع، حيث قامت بمساعدة رجل مسن على تجاوز الشارع بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة شرطية وهي تقوم بعمل إنساني رائع، حيث قامت بمساعدة رجل مسن على تجاوز الشارع بمدينة مراكش.



وفور تداول هذه الصورة تفاعل النشطاء بكثافة معبرين عن إعجابهم الكبير بها وبهذا العمل الإنساني الذي قامت به هذه الشرطية، متمنين أن تكون مثلا يحتذي به جميع المغاربة في تقديم يد المساعدة للمحتاج وخاصة للأطفال ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.