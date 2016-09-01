هذه هي الحالة الصحية لأم الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي

في تطورات جديدة حول القضية التي هزت الرأي العام المغربي بعد خطف رضيعة من قلب المستشفى اليوم الأربعاء،كشف أب الرضيعة المختطفة لشوف تيفي قبل قليل أنه وفور علم زوجته بواقعة اختطاف ابنتها الرضيعة

شوف تيفي

في تطورات جديدة حول القضية التي هزت الرأي العام المغربي بعد خطف رضيعة من قلب المستشفى اليوم الأربعاء،كشف أب الرضيعة المختطفة لشوف تيفي قبل قليل أنه وفور علم زوجته بواقعة اختطاف ابنتها الرضيعة بمستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء، تعرضت لإنهيار عصبي ما استدعى التدخل الفوري للأطباء.

وأضاف الأب المنهار، أن الطبيب المشرف على زوجته طمأنه على حالتها الصحية و قال إنها مستقرة ولا تدعو للقلق، كما بشر الطبيب الزوج أن الطاقم الطبي سيقوم بالواجب من أجل مساعدتها على تجاوز هذه الأزمة الحادة بإحضار طبيبة نفسية لمعالجتها.

وتجدر الإشارة أنه تم اختطاف رضيعة حديثة الولادة صباح اليوم الأربعاء من المستشفى المذكور من طرف سيدة في صفة ممرضة، بعدما أوهمت العائلة أنها ستقوم بالتحاليل للطفلة.





