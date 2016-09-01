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مثير.. معلمة تصاب بانهيار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 21:25 مثير.. معلمة تصاب بانهيار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا | حوادث و حقوق
مثير.. معلمة تصاب بانهيار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا
أصيبت معلمة تدرس بإحدى المدارس الابتدائية بالقنيطرة مطلع هذا الأسبوع بانهيار حاد بعدما اكتشفت أن الفصل الدراسي الذي ستشرف عليه يضم 60 تلميذ و تلميذة.

شوف تيفي
أصيبت معلمة تدرس بإحدى المدارس الابتدائية بالقنيطرة مطلع هذا الأسبوع بانهيار حاد بعدما اكتشفت أن الفصل الدراسي الذي ستشرف عليه يضم 60 تلميذ و تلميذة.

و حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم الخميس،وجدت المعلمة نفسها أمام طابور من التلاميذ يكاد لا ينتهي حتى بعد التحاق أغلبهم بالحجرة الدراسية المخصصة لهم،و هو ما كان له تأثير سلبي على نفسية المُدَرسة التي دخلت في نوبة عصبية تجاوزتها بسلام بعد تدخل زملاء لها بالعمل.

و حسب ذات المصدر،لم تستطع المدرسة ضبط قاعة التحصيل التي تحولت إلى ما يشبه سوقا عشوائيا تعلوه صرخات الأطفال و ضحكاتهم العفوية،خاصة و أن بعض المتمدرسين لم يجدوا في القسم مكانا شاغرا للجلوس.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القنيطرة معلمة انهيار عصبي تلاميذ

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