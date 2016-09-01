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اتصالات المغرب تطلق خدمتي ''كلاود'' و''غوغل أبس فور ورك''
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 20:13 اتصالات المغرب تطلق خدمتي كلاود وغوغل أبس فور ورك | اقتصاد
اتصالات المغرب تطلق خدمتي ''كلاود'' و''غوغل أبس فور ورك''
أعلنت شركة اتصالات المغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمتي (كلاود) و(غوغل أبس فور ورك)، عرضين مبتكرين وحصريين لمرافقة المقاولات في تطورها الرقمي.

شوف تيفي

أعلنت شركة اتصالات المغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمتي (كلاود) و(غوغل أبس فور ورك)، عرضين مبتكرين وحصريين لمرافقة المقاولات في تطورها الرقمي.


وأشار بلاغ للشركة تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، أن خدمة (كلاود) لاتصالات المغرب، تمكن المقاولات من التفويض المرن لجزء من أنظمتها المعلوماتية أو بكاملها خصوصا الحواسيب وحواسيب الخدمة، والتطبيقات والتخزين، مع تمكين هذه الشركات من تخفيض تكاليف التشغيل و توفير نفقات الاستثمار.

وأضاف البلاغ أن هذه الخدمة الجديدة تمنح للمقاولات والمهنيين الراغبين في استضافة مواقعهم على الانترنت أو تطبيقاتهم المهنية (كالمحاسبة، وتدبير المخزون، والموارد البشرية، والمراسلات...)، تأجير حواسيب الخدمة الافتراضية شهريا على منصة (كلود) لاتصالات المغرب.

كما تمكن الخدمة من استضافة كل البنية المعلوماتية داخل المغرب، في مراكز المعلومات لاتصالات المغرب، مقدمة بذلك للمقاولات ضمانات عالية الجاهزية والأمان.

من جهة أخرى، تشترك اتصالات المغرب مع (غوغل) لاقتراح عرض "غوغل أبس فور وورك" على طريقة (ساس"سوفتوير أز سيرفيس")، حيث تقدم هذه الخدمة للمقاولات والمهنيين مجموعة من الأدوات المعلوماتية لتدبير إنتاجيتها اليومية، أي البريد الإلكتروني وتخزين الملفات و الاستعمالات المعلوماتية.

وتابعت اتصالات المغرب أنه بفضل هاتين الخدمتين الجديدتين فإن شركة الاتصالات تمكن المقاولة من توفير نفقات الاستثمار في البنيات المعلوماتية ورخص البرامج مؤكدة من جديد سياستها للابتكار و التزامها القوي بمواكبة طلبات النسيج الاقتصادي المغربي، وخاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اتصالات المغرب تطلق خدمتي كلاود وغوغل أبس فور ورك

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