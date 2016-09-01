اعتقال صحافي ومسيحي بتهمة '' تبشير الدين المسيحي'' بالناظور

قامت المصالح الأمنية بمنطقة بني أنصار الحدودية بالناظور الموجودة بالقرب من مليلية المحتلة، من إيقاف إسبانيين وهما صحافي وشقيقه ''رجل دين'' بتهمة التبشير الديني بالتراب الوطني، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية بمنطقة بني أنصار الحدودية بالناظور الموجودة بالقرب من مليلية المحتلة، من إيقاف إسبانيين وهما صحافي وشقيقه "رجل دين" بتهمة التبشير الديني بالتراب الوطني، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن السلطات المغربية أوقفت المبشرين لأكثر من خمس ساعات نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن وجهت إليهما تهمة إعداد تقرير حول التبشير، وهو الأمر الذي نفاه الموقوفان، اللذين أكدا خلال استنطاقهما بأنهما عبورا إلى بني أنصار للقيام بجولة في المكان.



وأضافت ذات المصادر بأن المصالح الأمنية حجزت مجموعة من الأغراض التي كانت بحوزة الموقوفين قبل أن تخلي سبيلهما، ما جعل الشقيقان يتوجهان إلى القنصلية الإسبانية بالناظور حتى تتدخل لحل هذا الإشكال.