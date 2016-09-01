 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اتصالات المغرب تطلق خدمتي كلاود وغوغل أبس فور ورك | اقتصاد

اتصالات المغرب تطلق خدمتي ''كلاود'' و''غوغل أبس فور ورك''

اعتقال صحافي ومسيحي بتهمة تبشير الدين المسيحي بالناظور | حوادث و حقوق

اعتقال صحافي ومسيحي بتهمة '' تبشير الدين المسيحي'' بالناظور

بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول أوضاع القنصليات بالخارج | بوليتيك

بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول ''أوضاع'' القنصليات بالخارج

بالصور.. رموك ينهي حياة شاب بطريقة مروعة بطريق الرعب تيزي نتيشكا نواحي ورززات | حوادث و حقوق

بالصور.. رموك ينهي حياة شاب بطريقة مروعة بطريق الرعب تيزي نتيشكا نواحي ورززات

عاجل و بالفيديو..باقة ورد تقود الشرطة العلمية إلى مختطفي رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..باقة ورد تقود الشرطة العلمية إلى مختطفي رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء

عاجل : الداودي يطير لمدينة فاس بعد توصله بالمكان الذي توفى فيه طالب جامعي خوفا من الإحتقان | مجتمع

عاجل : الداودي ''يطير'' لمدينة فاس بعد توصله ''بالمكان'' الذي توفى فيه طالب جامعي خوفا من الإحتقان

عاجل وبالصور.. فاجعة سباتة تتكرر بإنزكان.. وهذا هو عدد الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة سباتة تتكرر بإنزكان.. وهذا هو عدد الضحايا

صادم وبالفيديو.. حضيو ولادكم: رسوم متحركة على قناة ناطقة باللغة العربية تعلم أطفالكم ممارسة الجنس | منوعات

صادم وبالفيديو.. حضيو ولادكم: رسوم متحركة على قناة ناطقة باللغة العربية تعلم أطفالكم ممارسة الجنس

تفاصيل خطيرة وصادمة.. هذا هو الحكم الصادر في حق الإمام الذي ضبط مع سيدة داخل مسجد بفاس.. و الأخيرة لاجئة سورية وها شحال خذات ديال الفلوس | مجتمع

تفاصيل خطيرة وصادمة.. هذا هو الحكم الصادر في حق الإمام الذي ضبط مع سيدة داخل مسجد بفاس.. و الأخيرة

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول ''أوضاع'' القنصليات بالخارج
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 19:43 بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول أوضاع القنصليات بالخارج | بوليتيك
بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول ''أوضاع'' القنصليات بالخارج
فجر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، معطيات خطيرة حول ظروف إستقبال القنصليات والسفارات للمغاربة المقيمين بالخارج.

شوف تيفي

فجر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، معطيات خطيرة حول ظروف إستقبال القنصليات والسفارات للمغاربة المقيمين بالخارج.

وصرح نبيل بن عبد الله أن بعض القنصليات "تغلق مقراتها على الساعة الرابعة مساءا رغم وجود أزيد من 200 مرتفق بها، حيث يضطر المستخدمون على العمل إلى حدود الساعة السابعة أو الثامنة ليلا"، دون أن يستطيعوا تلبية المتطلبات الإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج نظرا لعددهم الكبير يضيف الأمين العام لحزب الكتاب.

ودافع بن عبد الله، عن السفراء وأثنى على عملهم، مؤكدا أن عملهم حاليا يفوق طاقاتهم والإمكانيات المتوفرة، حيث قال بن عبد الله، "أن ميزانية السفارة والقنصليات محدودة ومحسوبة، ولا تتجاوز أجور الموظفين، والماء والكهرباء، والبنزين لاغير".

وأضاف نبيل أن هذه المعطيات التي صرح بها كان شاهدا عليها، وهو سفير للمملكة المغربية بإيطاليا، بل أنه شارك مرات عدة مع موظفي القنصليات بالخارج وعاش معهم الضغط الكبير الذي يشتغلون فيه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن عبد الله نبيل المتطلبات الإدارة القنصليات الظروف المقرات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نبيل بن عبد الله : الحكومة المقبلة سترث مشاكل في التوازنات المالية | بوليتيك

نبيل بن عبد الله : الحكومة المقبلة سترث مشاكل في التوازنات المالية

نبيل بن عبد الله : لا وجود لأ فكار إبن تيمية في التدبير الحكومي | بوليتيك

نبيل بن عبد الله : لا وجود لأ فكار إبن تيمية في التدبير الحكومي

تصعيد..موريتانيا تقطع رواتب دبلوماسييها في الرباط | بوليتيك

تصعيد..موريتانيا تقطع رواتب دبلوماسييها في الرباط

نبيلة منيب : أرفض أن أكون وزيرة واجهة | بوليتيك

نبيلة منيب : أرفض أن أكون ''وزيرة واجهة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صبايا الخير | جريمة قتل تطيح بـ 3 فتيات في لحظة بدون حساب للقاتل شاهد بشاعة الجريمة..! | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

صبايا الخير | جريمة قتل تطيح بـ 3 فتيات في لحظة بدون حساب للقاتل شاهد بشاعة الجريمة..!

خبر اليوم: تفاصيل مثيرة وصادمة حول اختطاف رضيعة من داخل مستشفى بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل مثيرة وصادمة حول اختطاف رضيعة من داخل مستشفى بالبيضاء

نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول أوضاع القنصليات بالخارج | خارج البلاطو

نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول ''أوضاع'' القنصليات بالخارج

دموع جدة الرضيعة التي خُطفت اليوم بالدار البيضاء..أنا ليعطيتها بنتي منين قالت ليا خاصنا نديروليها الفحوصات..و ها شنو كانت لابسة | بــووز

دموع جدة الرضيعة التي خُطفت اليوم بالدار البيضاء..أنا ليعطيتها بنتي منين قالت ليا خاصنا نديروليها الفحوصات..و ها شنو كانت لابسة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اتصالات المغرب تطلق خدمتي كلاود وغوغل أبس فور ورك | اقتصاد
منذ 31 دقيقة

اتصالات المغرب تطلق خدمتي ''كلاود'' و''غوغل أبس فور ورك''

اعتقال صحافي ومسيحي بتهمة تبشير الدين المسيحي بالناظور | حوادث و حقوق

اعتقال صحافي ومسيحي بتهمة '' تبشير الدين المسيحي'' بالناظور

بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول أوضاع القنصليات بالخارج | بوليتيك

بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول ''أوضاع'' القنصليات بالخارج

بالصور.. رموك ينهي حياة شاب بطريقة مروعة بطريق الرعب تيزي نتيشكا نواحي ورززات | حوادث و حقوق

بالصور.. رموك ينهي حياة شاب بطريقة مروعة بطريق الرعب تيزي نتيشكا نواحي ورززات

﻿ ﻿
اليوم 13:59 GMT

عاجل و خطير:على طريقة الأفلام الهوليودية..سيدة تخطف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بعد ساعة من ولادتها

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.