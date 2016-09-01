بالفيديو نبيل بن عبد الله : يُفجر معطيات خطيرة حول ''أوضاع'' القنصليات بالخارج

فجر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، معطيات خطيرة حول ظروف إستقبال القنصليات والسفارات للمغاربة المقيمين بالخارج.

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فجر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، معطيات خطيرة حول ظروف إستقبال القنصليات والسفارات للمغاربة المقيمين بالخارج.

وصرح نبيل بن عبد الله أن بعض القنصليات "تغلق مقراتها على الساعة الرابعة مساءا رغم وجود أزيد من 200 مرتفق بها، حيث يضطر المستخدمون على العمل إلى حدود الساعة السابعة أو الثامنة ليلا"، دون أن يستطيعوا تلبية المتطلبات الإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج نظرا لعددهم الكبير يضيف الأمين العام لحزب الكتاب.

ودافع بن عبد الله، عن السفراء وأثنى على عملهم، مؤكدا أن عملهم حاليا يفوق طاقاتهم والإمكانيات المتوفرة، حيث قال بن عبد الله، "أن ميزانية السفارة والقنصليات محدودة ومحسوبة، ولا تتجاوز أجور الموظفين، والماء والكهرباء، والبنزين لاغير".

وأضاف نبيل أن هذه المعطيات التي صرح بها كان شاهدا عليها، وهو سفير للمملكة المغربية بإيطاليا، بل أنه شارك مرات عدة مع موظفي القنصليات بالخارج وعاش معهم الضغط الكبير الذي يشتغلون فيه.