بالصور.. رموك ينهي حياة شاب بطريقة مروعة بطريق الرعب تيزي نتيشكا نواحي ورززات

شهدت طريق الموت تيزي نتيشكا، نواحي ورززات اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة بطلها شاب في مقتبل العمر دهسته شاحنة من الحجم الكبير ''رموك''.

"شوف تيفي"

شهدت طريق الموت تيزي نتيشكا، نواحي ورززات اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة بطلها شاب في مقتبل العمر دهسته شاحنة من الحجم الكبير "رموك".



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادث وقع بالضبط في منطقة برنشما تلوات، والتي عرفت تجمع العشرات من الأشخاص بعد وقوع الحادث.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدينة حلوا بعين المكان وقاموا بنقل الجثة إلى مستودع الأموات.