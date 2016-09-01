عاجل و بالفيديو..باقة ورد تقود الشرطة العلمية إلى مختطفي رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء

شوف تيفي:م غ
بعد حوالي ساعتين على اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،علمت"شوف تيفي" أن الشرطة العلمية،وصلت إلى دليل ربما يقودها إلى السيدة التي خطفت الطفلة.
و عثرت الشرطة العلمية على باقة ورد تسلمتها أم الرضيعة من السيدة التي أوهمتها أنها ممرضة و أخدت منها طفلتها بدعوى إجراء فحوصات و تحاليل طبية.
و حسب مصادرنا،باشرت الشرطة العلمية التي حلت بمكان الحادث،تحقيقاتها و تحرياتها مستندة على البصمات الموجودة على باقة الورد التي ستقود إلى مرتكبي هذا العمل الإجرامي.
و كان والد الرضيعة "نبيل زوفير" قد صرح لـ"شوف تيفي" أنه سيقدم على الانتحار إذا لم تعثر الشرطة على خاطفي ابنته.
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