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عاجل و بالفيديو..باقة ورد تقود الشرطة العلمية إلى مختطفي رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 17:02 عاجل و بالفيديو..باقة ورد تقود الشرطة العلمية إلى مختطفي رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل و بالفيديو..باقة ورد تقود الشرطة العلمية إلى مختطفي رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء
بعد حوالي ساعتين على اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،علمت''شوف تيفي'' أن الشرطة العلمية،وصلت إلى دليل ربما يقودها إلى السيدة التي خطفت الطفلة.

شوف تيفي:م غ

بعد حوالي ساعتين على اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،علمت"شوف تيفي" أن الشرطة العلمية،وصلت إلى دليل ربما يقودها إلى السيدة التي خطفت الطفلة.

و عثرت الشرطة العلمية على باقة ورد تسلمتها أم الرضيعة من السيدة التي أوهمتها أنها ممرضة و أخدت منها طفلتها بدعوى إجراء فحوصات و تحاليل طبية.

و حسب مصادرنا،باشرت الشرطة العلمية التي حلت بمكان الحادث،تحقيقاتها و تحرياتها مستندة على البصمات الموجودة على باقة الورد التي ستقود إلى مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

و كان والد الرضيعة "نبيل زوفير" قد صرح لـ"شوف تيفي" أنه سيقدم على الانتحار إذا لم تعثر الشرطة على خاطفي ابنته.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مستشفى خطف رضيعة والد انتحار

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