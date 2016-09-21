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عاجل : الداودي ''يطير'' لمدينة فاس بعد توصله ''بالمكان'' الذي توفى فيه طالب جامعي خوفا من الإحتقان
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 16:54 عاجل : الداودي يطير لمدينة فاس بعد توصله بالمكان الذي توفى فيه طالب جامعي خوفا من الإحتقان | مجتمع
عاجل : الداودي ''يطير'' لمدينة فاس بعد توصله ''بالمكان'' الذي توفى فيه طالب جامعي خوفا من الإحتقان
قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن وزير التعليم العالي لحسن الداودي، غادر مكتبه مسرعا ودون سابق إنذار، بمجرد توصله بخبر وفاة طالب جامعي، بمدينة فاس، حيث يرتقب أن يحل بها اليوم الأربعاء للوقوف على

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن وزير التعليم العالي لحسن الداودي، غادر مكتبه مسرعا ودون سابق إنذار، بمجرد توصله بخبر وفاة طالب جامعي، بمدينة فاس، حيث يرتقب أن يحل بها اليوم الأربعاء للوقوف على حيثيات الموضوع مخافة تطور الأوضاع تزامنا مع الدخول المدرسي.

وأضافت ذات المصادر، أن طالبا جامعيا مزداد سنة 1997، يدرس بكلية العلوم ظهر المهراز تخصص بيولوجي بفاس، توفي بشكل مفاجئ، صبيحة اليوم الأربعاء، أمام إدارة التسجيل بالكلية بشكل مفاجئ ، حيث سقط مغشيا عليه نتيجة سكتة قلبية مباغثة حسب ذات المصادر.

من جهة ثانية، كتب بعض الطلبة على حساباتهم الخاصة بالفايس بوك، أن السبب الحقيقي للوفاة حسبهم يعود إلى توصله، بخبر طرده من الكلية من طرف "الإدارة"، حيث كان ينوي تغيير مسلك البيولوجيا وإعادة تسجيله في الكلية حسبهم وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبلهم.

وحسب تدوينات الطلبة، أن الضحية سبق له أن طالب الإدارة إسوة بعدد كبير منهم، الإدارة بإعادة تسجيل الطلبة وعدم طردهم للشارع، لكن طلباتهم جوبهت باللامبالاة، حيث أن الطالب المتوفي سقط مغشيا عليه فورا أمام مكتب التسجيل.

وفي ذات السياق، كشف مصدر خاص "لشوف تيفي" أنه من الصعب إثبات أن سبب وفاة الضحية هو سماعه خبر طرده لكن التشريح الطبي، وتحقيق سواء داخلي من طرف وزارة التعليم العالي أو من طرف الشرطة هو الكفيل بفك رموز القضية، لكن الدخول الجامعي لهذه السنة بغالبية كليات المغرب ينبئ بالإحتقان والإحتجاج لأسباب متعددة.

هذا، وتشير آخر المعطيات التي إستقتها "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، إلى أن جثة الطالب ستخضع للتشريح الطبي، وسط مؤشرات بكون وفاة الطالب عادية وبسبب أزمة قلبية، ولا دخل للإدارة والأطر التربوية بوفاته.

الداودي ''يطير'' لمدينة فاس بعد توصله ''بالمكان'' الذي توفى فيه طالب جامعي خوفا من الإحتقان الداودي ''يطير'' لمدينة فاس بعد توصله ''بالمكان'' الذي توفى فيه طالب جامعي خوفا من الإحتقان

‫شوف تيفي

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الكلية يصعب الداودي الضحية الوفاة العلوم فاس شوف تيفي

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