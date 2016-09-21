عاجل وبالصور.. فاجعة سباتة تتكرر بإنزكان.. وهذا هو عدد الضحايا

"شوف تيفي"
شهدت مدينة إنزكان قبل قليل انهيار سقف منزل بحي تراست، ما خلف إصابة شخصين بجروح خطيرة، تم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي للمدينة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن حالة استنفار أمني كبير عرفها المكان، حيث حلت المصالح الأمنية مرفوقة برجال الوقاية لمدينة الذين قاموا بإخراج الضحيتين من تحت الأنقاض.
وأضافت المصادر ذاتها أن المنزل المنهار يعتبر من بين المنازل القديمة بالحي المذكور والتي كان متوقعا تعرضها للانهيار.
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