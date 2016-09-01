صادم وبالفيديو.. حضيو ولادكم: رسوم متحركة على قناة ناطقة باللغة العربية تعلم أطفالكم ممارسة الجنس

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر إحدى القنوات الناطقة باللغة العربية، وهي تعرض سلسلة كارتونية يقوم أبطالها بممارسة الحب والقيام بإيحاءات جنسية واضحة.
وتفاعل النشطاء العرب بكثافة مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع الآباء والأولياء بفرض مراقبة على الأفلام وأيضا على الرسوم المتحركة التي يشاهدها أطفالهم بشكل يومي، بينما طالب آخرون بإيقاف بت القناة التي عرضت مثل هذه المشاهد الغير الأخلاقية.
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