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بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 14:59 تفاصيل خطيرة وصادمة.. هذا هو الحكم الصادر في حق الإمام الذي ضبط مع سيدة داخل مسجد بفاس.. و الأخيرة لاجئة سورية وها شحال خذات ديال الفلوس | مجتمع
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حصل إمام مسجد ''عمر ابن الخطاب'' بحي بنسودة بفاس، اليوم الأربعاء، على البراءة، عقب اتهامه بممارسة الجنس المحرم، بعد أن استمع إليه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية رفقة السيدة التي تم اعتقالها معه داخل

"شوف تيفي"

حصل إمام مسجد "عمر ابن الخطاب" بحي بنسودة بفاس، اليوم الأربعاء، على البراءة، عقب اتهامه بممارسة الجنس المحرم، بعد أن استمع إليه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية رفقة السيدة التي تم اعتقالها معه داخل المسجد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيد التي تم اعتقالها رفقة الإمام هي لاجئة سورية تمتهن التسول، قد اعترفت للوكيل العام للملك بأن 4 أشخاص منحوها مبلغ ألف درهم مقابل دخولها للمسجد حتى يتم ضبطها مع الإمام لكي يتم اعتقاله.

وأضاف المصدر ذاته بأن السورية التي ما تزال في حالة اعتقال، قالت بأنها دخلت إلى المسجد بعد صلاة العصر وبعد إقفال المسجد خرجت إلى الإمام، ومباشرة بعد ذلك دخل عليهما مجموعة من أبناء الحي الذين انهالوا بالضرب على الإمام واتهموه بممارسة الرذيلة داخل المسجد قبل استدعاء المصالح الأمنية التي قامت باعتقالهما.

وأوضح ذات المصدر بأن الإمام وبالرغم من حصوله على البراءة غادر الحي رفقة عائلته إلى وجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخطاب حي بنسودة الإمام الوكيل العام المحكمة الابتدائية

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