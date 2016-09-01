عاجل.. فاجعة تهز مصر : غرق مركب على متنه 300 مهاجر وانتشال العديد من الجثت

كشف موقع '' اليوم السابع''٬ المصري أن مركبا للهجرة غير الشرعية غرق قبل قليل و على متنه أكثر من 300 فرد.

"شوف تيفي"

كشف موقع " اليوم السابع"٬ المصري أن مركبا للهجرة غير الشرعية غرق قبل قليل و على متنه أكثر من 300 فرد.

وأوضحت مصادر إعلامية مصرية بأن رجال البحرية وحرس الحدود قاموا بانتشال 20 جثة حتى الآن٬ وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الفحص الأولى بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بين أن المركب تحرك من برج مغيزل بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ٬ وغرق في عرض مياه البحر المتوسط .