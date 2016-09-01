عاجل و خطير:على طريقة الأفلام الهوليودية..سيدة تخطف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بعد ساعة من ولادتها

حادث غريب و صادم اهتز على وقعه مستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء التابع لابن رشد ظهر اليوم الأربعاء، و ذلك بعدما سرقت إحدى السيدات طفلة رضيعة من داخل المستشفى على طريقة الأفلام،بعد ساعة فقط

شوف تيفي:م غ

حادث غريب و صادم اهتز على وقعه مستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء التابع لابن رشد ظهر اليوم الأربعاء، و ذلك بعدما سرقت إحدى السيدات طفلة رضيعة من داخل المستشفى على طريقة الأفلام،بعد ساعة فقط من ولادتها.

و علمت "شوف تيفي"،أن والد الرضيعة يعيش حالة هستيرية في هذه الأثناء بمستشفى الهاروشي بعدما أبلغته إحدى الممرضات عن عدم وجود ابنته،ليعلم بعد ذلك أن سيدة جاءت في صفة ممرضة و طلبت من العائلة أنها ستجري بعض التحاليل للرضيعة لتختفي بعد ذلك عن الأنظار.

و يعيش المستشفى حالة من الفوضى بعد هذا الحادث الذي سنعود إلى تفاصيله فيما بعد..