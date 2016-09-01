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مؤلم.. مسلمتان محجبتان تتعرضان للصفع والضرب بألمانيا
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 13:58 مؤلم.. مسلمتان محجبتان تتعرضان للصفع والضرب بألمانيا | دولي
مؤلم.. مسلمتان محجبتان تتعرضان للصفع والضرب بألمانيا
أفادت الشرطة الألمانية أن شخصا يبلغ من العمر 38 عاما اعتدى على سيدتين مسلمتين محجبتين في مترو الأنفاق بمدينة ميونخ جنوبي البلاد.

"شوف تيفي"

 أفادت الشرطة الألمانية أن شخصا يبلغ من العمر 38 عاما اعتدى على سيدتين مسلمتين محجبتين في مترو الأنفاق بمدينة ميونخ جنوبي البلاد.

 وحسب وكالة الأناضول التركية فإن شرطة ميونخ، أوضحت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المعتدي ألقى في البداية مناديل على السيدتين وهما أم تبلغ 46 عاماً وابنتها التي تبلغ17 عاماً، ومن ثم وجه لهما شتائم لاذعة، وصفع البنت، وحاول ضرب الأم.

 وأضافت الوكالة التركية بأن البيان أوضح أن المهاجم قال أثناء اعتدائه على السيدتين إنه يكره المسلمين، وينبغي عليهن المغادرة إلى بلادهن، مشيراً أن شخصا تدخل ومنع المعتدي من ضرب السيدتين أكثر.

 وأشار البيان أن الأمن الخاص في مترو الأنفاق، احتجز المعتدي إلى حين وصول أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، حيث واصل المعتدي توجيه الشتائم لعناصر الأمن الخاص، وأفراد الشرطة أيضاً.

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