بعد خبر انفصال ثنائي هوليود برادجلينا.. أنجلينا جولي تخرج بتصريح حول الطلاق

بعد تداول خبر انفصال الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي عن زوجها براد بيت، خرجت الأخيرة بتصريح حول السبب وراء هذا القرار المفاجئ خصوصا بعد علاقة دامت لأربعة عشرة سنة.

شوف تيفي

بعد تداول خبر انفصال الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي عن زوجها براد بيت، خرجت الأخيرة بتصريح حول السبب وراء هذا القرار المفاجئ خصوصا بعد علاقة دامت لأربعة عشرة سنة.

وفي تصريحها قالت الممثلة أن هذا القرار اتخد من أجل سلامة عائلتها الكبيرة والمكونة من ستة أطفال، حيث تتمنى أن يتركها زوجها السابق وشأنها.

وأضافت أنجلينا جولي أن براد بيت كان يتعامل مع أطفالهم معاملة غير سليمة و باردة، الشيء الذي خلف العديد من الخلافات بينهما، كما أنها وبهذا القرار تسعى إلى حماية أبنائها حيث لديهم ابنة واحدة شرعية وخمسة أطفال تم تبنيهم من آسيا وإثيوبيا.