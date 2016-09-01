نبيل بن عبد الله : الحكومة المقبلة سترث مشاكل في التوازنات المالية

إعترف نبيل بن عبد الله أن الحكومة الحالية ستترك مشاكل في التوازنات المالية للحكومة المقبلة.

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إعترف نبيل بن عبد الله أن الحكومة الحالية ستترك مشاكل في التوازنات المالية للحكومة المقبلة.

وقال نبيل بن عبد الله، أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران، ورتث الديون عن الحكومة السابقة ، وستترك هذه الديون مع الزيادة للحكومة المقبلة.

وأضاف أنس الدكالي عضو المكتب السياسي لحزب الكتاب ومدير "وكالة أنابيك" أن الحزب يعي جيدا أن الديون التي تراكمت في عهد الحكومة الحالية سترهن مستقبل الأجيال المقبلة لسنوات، لكن إستراتيجية الحزب الحالية هو الحد من النمو المتزايد لهذه الديون.

ويشارك الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله في هذه الأثناء رفقة أعضاء من المكتب السياسي لمناقشة برنامج حزبه خلال اللقاءات التواصلية المنظمة من قبل حركة ضمير بمدينة الدار البيضاء.