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بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 13:11 وبالصور... نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب | مجتمع
وبالصور... نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي قيل بأنها تعود لمقررات التربية الإسلامية الجديدة والتي تظهر بالمقارنة مع سابقتها قيام الناشرين بحذف الآيات القرآنية.

 "شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي قيل بأنها تعود لمقررات التربية الإسلامية الجديدة والتي تظهر بالمقارنة مع سابقتها قيام الناشرين بحذف الآيات القرآنية.

 وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصور المثيرة، حيث طالب الجميع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتقديم توضحيات وتبريرات بخصوص حذف الآيات القرآنية في النسخة الجديدة للمقرر.

 واستغل آخرون الفرصة لتوجيه انتقاد لاذع للوزارة المذكورة، موضحين بأن تأخرها في إصدار مقرر التربية الإسلامية كان من أجل تغيير محتواه وحذف الآيات القرآنية.

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

نايضة في الفايسبوك والسبب حذف آيات قرآنية من مقررات التريبة الإسلامية بالمغرب

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المغرب شوف تيفي مقرر التربية الإسلامية الناشرين الآيات القرآنية

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