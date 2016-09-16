عاجل.. خلية إرهابية كانت تنوي تفجير المغرب على درجة كبيرة من الخطورة..و هذه التفاصيل

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتاريخ16/09/2016، من إجهاض مشروع إرهابي خطير داخل المملكة تم التخطيط له من طرف قيادة ''داعش''،وذلك على خلفية تفكيك خلية

"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتاريخ16/09/2016، من إجهاض مشروع إرهابي خطير داخل المملكة تم التخطيط له من طرف قيادة "داعش"،وذلك على خلفية تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة متطرفين متشبعين بالفكر"الداعشي"،ينشطون بمدينتي المضيق وطنجة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه قد أكد البحث الجاري أن هذه الخلية كانت على وشك القيام بأعمال إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة من أجل إطلاق الشرارة الأولى لسلسلة من العمليات التخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة في أفق إعلانها ولاية تابعة للتنظيم السالف الذكر.

‏وأوضح البلاغ أنه وفي هذا الإطار،أفاد البحث أن زعيم هذه الخلية الذي كان يحضر للالتحاق بالساحة السورية العراقية، تمت تزكيته من قبل مقاتل مغربي سبق وأن أصدر عدة تسجيلات يهدد من خلالها المملكة، لدى قيادي بارز بوحدة العمليات الخارجية التابعة لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"والذي كلفه بمهمة التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بالمملكة تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية ومواقع سياحية وكذا أجانب ينتمون لبعض الدول المشاركة في التحالفا لدولي ضد "داعش".

تجدر الإشارة أن زعيم هذه الخلية الذي اكتسب مؤهلات عالية في مجال صناعة المتفجرات، حيث قام بعدة تجارب،كان بصدد التوصل من طرف القيادي السالف الذكر بالدعم المالي واللوجستيكي من أجلال شروع في تنفيذ مخططها الإرهابي.

‏وأكد البلاغ أن البحث أن زعيم الخلية سبق له أن نفذ عملية سرقة داخل مختبر بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة المضيق،حيث حصل على مستحضرات كيميائية ومعدات مخبرية لاستعمالها في تحضير وإعداد المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.



‏هذا وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فورانتهاء البحث الجاري معهم،تحت إشراف النيابة العامة