توقيف شخص بطنجة للاشتباه في تورطه في الاتجار في مخدر الكوكايين وها شحال لقاو عندو

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق العدلية، للاشتباه في تورطه في الاتجار في مخدر الكوكايين. وأفاد بلاغ

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق العدلية، للاشتباه في تورطه في الاتجار في مخدر الكوكايين. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة لفافة من الكوكايين وثلاث أقراص مهلوسة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز كمية إضافية من مخدر الكوكايين تزن 470 غراما، وميزان كهربائي، وهاتفين محمولين.

وأضاف البلاغ أن التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه كان يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بموجب 12 مذكرة بحث من أجل الاتجار في المخدرات القوية، صادرة في حقه من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بكل من طنجة وتطوان والرباط.

وأشار المصدر نفسه أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.