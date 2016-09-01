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صادم.. طفل يقاوم ليبقى على قيد الحياة بباب مستشفى محمد الخامس بالبيضاء بعد أن رفضت جميع مستشفيات البيضاء استقباله
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 12:11 صادم.. طفل يقاوم ليبقى على قيد الحياة بباب مستشفى محمد الخامس بالبيضاء بعد أن رفضت جميع مستشفيات البيضاء استقباله | حوادث و حقوق
صادم.. طفل يقاوم ليبقى على قيد الحياة بباب مستشفى محمد الخامس بالبيضاء بعد أن رفضت جميع مستشفيات البيضاء استقباله
علمت ''شوف تيفي'' أن شخصا دخل في حالة هستيرية بمستشفى محمد الخامس بالبيضاء، وهو يشاهد فلذة كبده يقاوم لكي يبقى على قيد الحياة بعد أن رفض المستشفى المذكور استقباله.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" أن شخصا دخل في حالة هستيرية بمستشفى محمد الخامس بالبيضاء، وهو يشاهد فلذة كبده يقاوم لكي يبقى على قيد الحياة بعد أن رفض المستشفى المذكور استقباله.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، والذي يقطن رفقة عائلته بحي التشارك تم نقله منذ صباح أمس الثلاثاء إلى مستشفى محمد الخامس ومنه إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي ثم مستشفى ابن رشد لكن دون جدوى فقد رفضت هذه المستشفيات اسقباله وتمكينه من عملية جراحة لانقاد حياته بسبب مشاكل صحية في "المسرانة الزايدة".

وأضاف المصدر ذاته بأن والد الطفل يذرف في هذه اللحظات الدموع وهو يستعطف الطاقم الطبي بمستشفى محمد الخامس لإنقاذ حياة طفله الذي من الممكن أن يفارق الحياة في أي لحظة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المستشفى المنصور البرنوصي حي التشارك البيضاء

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