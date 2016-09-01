الدرك الملكي يضرب بقوة ويعتقل موريتانيين بالكركرات يتجسسان لصالح جبهة البوليساريو

"شوف تيفي"
تمكن رجال الدرك الملكي، أمس الثلاثاء، من اعتقال مواطنين موريتانين، في نقطة التفتيش الحدودية الكركرات، كانوا داخل إحدى السيارات.
وحسب موقع ناطق باللغة الإسبانية، فإن السبب الحقيقي الذي دفع بالدرك الملكي إلى اعتقال الموريتانيين هو الاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح جبهة البوليساريو.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الكركرات الحدودية تعرف منذ الشهر الماضي توثرا بين القوات المغربية وقوات ما يسمى بجبهة البوليساريو التي تحاول استفزاز المغرب الذي يقوم بتعبيد طريق تربط بينهم وبين الجارة موريتانيا.
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