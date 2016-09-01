خطير.. منحرفون ''يشرملون'' مؤطر تربوي داخل مؤسسة تعليمة بخنيفرة

تعرض مؤطر تربوي بثانوية محمد السادس بخنيفرة لاعتداء شنيع مساء أمس الثلاثاء، داخل الثانوية على يد منحرفين كانوا في حالة سكر طافح.

"شوف تيفي"

تعرض مؤطر تربوي بثانوية محمد السادس بخنيفرة لاعتداء شنيع مساء أمس الثلاثاء، داخل الثانوية على يد منحرفين كانوا في حالة سكر طافح.



وحسب مصادر محلية فالضحية، كان يقوم بعمله بشكل عادي ورصد تواجد منحرفين داخل المؤسسة وهم يتناولون الخمور والمخدرات، وهو الأمر الذي جعله يطلب منهم المغادرة على الفور ليكون مصيره التعرض للضرب والجرح.



وأضافت المصادر ذاتها بأن عمالا آخرين بالثانوية المذكورة، تدخلوا وأنقذوا زميلهم بينما فر المعتدون إلى وجهة غير معلومة.