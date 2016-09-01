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عاجل.. هجوم مسلح على السفارة الإسرائيلية بتركيا.. وهذا هو عدد القتلى
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 11:15 عاجل.. هجوم مسلح على السفارة الإسرائيلية بتركيا.. وهذا هو عدد القتلى | دولي
عاجل.. هجوم مسلح على السفارة الإسرائيلية بتركيا.. وهذا هو عدد القتلى
تعرضت السفارة الإسرائيلية في تركيا، قبل قليل، لهجوم مسلح الأربعاء، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية.

"شوف تيفي"

تعرضت السفارة الإسرائيلية في تركيا، قبل قليل، لهجوم مسلح الأربعاء، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الحصيلة الأولية لهذا الهجوم المسلح تفيد بسقوط قتيل واحد على الأقل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحصيلة السفارة الإسرائيلية الهجوم المسلح

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اليوم 11:15 GMT

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