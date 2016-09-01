نبيل بن عبد الله : لا وجود لأ فكار إبن تيمية في التدبير الحكومي

قال نبيل بن عبد الله، أن الأفكار والتصورات تشكل الغالب الأكبر في البرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية للتشريعيات المقبلة.

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قال نبيل بن عبد الله، أن الأفكار والتصورات تشكل الغالب الأكبر في البرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية للتشريعيات المقبلة.

وأضاف بن عبد الله، "أننا في حزب التقدم والإشتراكية، نختلف إختلافا جذريا مع الفكر الرجعي النكوصي"، مصرحا "أن إبن تيمية غير موجود في التدبير الحكومي" ردا على سؤال على استشهاد رئيس الحكومة بقولة لإبن تيمية.

وبنبرة منفعلة، نفى بن عبد الله وجوده "ضمن المؤسسين لحركة لكل الديموقراطيين سنة 2008"، حيث عبر بن عبد الله عن إمتعاضه الشديد من ذكر اسمه بين الأسماء المؤسسة للحركة، مؤكدا "أنهم 11 اسما وأن حزبه رفض الدخول مع حركة لكل الديموقراطيين".

ويشارك الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله في هذه الأثناء، في حلقة اليوم من سلسلة اللقاءات التواصلية المنظمة من قبل حركة ضمير.