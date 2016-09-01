تصعيد..موريتانيا تقطع رواتب دبلوماسييها في الرباط

في خطوة مثيرة،كشفت معطيات أن الحكومة الموريتانية أصدرت قرارا غير مسبوق يقضي بقطع جميع الرواتب و الامتيازات،بما فيها مستحقات الإيجار عن القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى الرباط، الذي أحيل على

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في خطوة مثيرة،كشفت معطيات أن الحكومة الموريتانية أصدرت قرارا غير مسبوق يقضي بقطع جميع الرواتب و الامتيازات،بما فيها مستحقات الإيجار عن القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى الرباط، الذي أحيل على التعاقد و كذا المستشارين الذي طلبت منهم العودة لى العاصمة نواكشوط رغم عدم وصول الدبلوماسيين الجدد بعد.

وكشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، حسب مصادر موثوقة مقربة من وزارة الخارجية الموريتانية في نواكشوط،في تصريح فإن قرار الحكومة جعل الدبلوماسيين الموريتانيين في وضع مالي صعب جعلهم عاجزين عن دفع مستحقات إيجار السكن.

أما فيما يتعلق بالقائم بأعمال السفارة الموريتانية في الرباط فقد جعله قطع الراتب و الامتيازات عنه غير قادر على دفع الإيجار ووجد نفسه في وضع صعب خاصة خلال الفترة الضرورية لترتيب إجراءات العودة إلى بلاده.