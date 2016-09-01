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مع اقتراب عاشوراء..مغاربة يطلقون حملة ''زيرو قنبول''
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 10:22 مع اقتراب عاشوراء..مغاربة يطلقون حملة زيرو قنبول | حوادث و حقوق
مع اقتراب عاشوراء..مغاربة يطلقون حملة ''زيرو قنبول''
مع اقتراب احتفالات عاشواء، قرر مجوعة من النشطاء المغاربة ومن بينهم المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ ''مومو'' إطلاق حملة ''زيرو قنبول''.

"شوف تيفي"

مع اقتراب احتفالات عاشواء، قرر مجوعة من النشطاء المغاربة ومن بينهم المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ "مومو" إطلاق حملة "زيرو قنبول".

وتأتي هذه الحملة تزامنا مع بداية الإقبال الكبير على شراء المفرقعات وتفجيرها خصوصا في الأحياء الشعبية، وذلك للتوعية بمخاطر بيع وتداول المفرقعات بجميع أشكالها بسبب الضرر الذي تلحقه بالنساء والمسنين والمرضى.

وطالب مطلقوا هذه الحملة وعلى رأسهم مومو بضرورة تدخل المسؤولين بنفس الحزم الذي صاحب حملة زيرو ميكا، داعين جميع المغاربة للانخراط في هذه الحملة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مومو النشطاء محمد بوصفيحة زيرو قنبول

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