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مثير وبالصور.. حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 10:13 مثير وبالصور.. حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم | منوعات
مثير وبالصور.. حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم
عرض موقع خاص بالمزادات بنيوزيلندا حقيبة يد جديدة بسعر يبدأ من 1400 دولار أي حوالي 14 ألف درهم مغربية، ولكن الأمر المميز لهذه الحقيبة أنها مصنوعة من قط حقيقي ميت.

"شوف تيفي"

عرض موقع خاص بالمزادات بنيوزيلندا حقيبة يد جديدة بسعر يبدأ من 1400 دولار أي حوالي 14 ألف درهم مغربية، ولكن الأمر المميز لهذه الحقيبة أنها مصنوعة من قط حقيقي ميت.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر الحقيبة كأنها قط ينظر إليك، فجسم الحقيبة مكسو تماماً بفرو القط، بينما يظهر رأس القط الكامل وهو يزين الحقيبة.

وأوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم موقع المزادات، لوغان مادج، إنه لم يستخدم أي نوع من أنواع القسوة في تصنيع الحقيبة الغريبة، معبرا عن تفاؤله في أن تجذب الحقيبة الكثير من الزبناء خلال الأيام القادمة.

حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم

حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم

حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تفي قط موقع مزادات الحقيبة الزبناء

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