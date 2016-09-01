مؤثر.. مؤذن يفارق الحياة وهو يرفع الآذان وينطق الشهادة

غادرت الروح جسد رجل مسن أمس الاثنين، خلال رفعه آذان صلاة الظهر بأحد المساجد في محافظة الخرج بالسعودية.

"شوف تيفي"



غادرت الروح جسد رجل مسن أمس الاثنين، خلال رفعه آذان صلاة الظهر بأحد المساجد في محافظة الخرج بالسعودية.



وحسب وسائل إعلام سعودية فإن الرجل سقط مغشياً عليه أثناء رفع الآذان والنطق بالشهادة٬ ليتفاجأ من كان بالمسجد أنه قد فارق الحياة٬ وتم الاتصال بالجهات المعنية لنقل جثمانه و دفنه.



وأوضحت المصادر ذاتها بأنه تم اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على المؤذن بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الملك عبد العزيز بمنطقة الخرج قبل دفنه بمقبرة الثليما.