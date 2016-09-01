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عواصف رعدية وأمطار في هذه المناطق اليوم الأربعاء
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 09:54 عواصف رعدية وأمطار في هذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
عواصف رعدية وأمطار في هذه المناطق اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومصحوبة بقطرات مطرية، مع احتمال بروز عواصف رعدية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقد تمتد خلال الليل حتى سهول تادلة وهضاب الفوسفاط ووالماس، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الصغير حيث ستنزل بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال الزوال.

ويرتقب كذلك مرور سحب من الأجواء العليا فوق الأقاليم الجنوبية وفوق الجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة وبالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي واللوكوس والغرب ودكالة وعبدة والشياضمة وسوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وبشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي وبشمال شرق وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و27 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 17 و23 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و28 درجة بالريف، والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي وعبدة والشياضمة وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالمنطقة الشرقية واللوكوس والغرب والسايس ودكالة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشمال شرق وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وسيدي ايفني، وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية عواصف رعدية

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