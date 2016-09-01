 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور.. حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم | منوعات

مثير وبالصور.. حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم

مؤثر.. مؤذن يفارق الحياة وهو يرفع الآذان وينطق الشهادة | حوادث و حقوق

مؤثر.. مؤذن يفارق الحياة وهو يرفع الآذان وينطق الشهادة

عواصف رعدية وأمطار في هذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

عواصف رعدية وأمطار في هذه المناطق اليوم الأربعاء

نبيلة منيب : أرفض أن أكون وزيرة واجهة | بوليتيك

نبيلة منيب : أرفض أن أكون ''وزيرة واجهة''

فيديو | شاهد عملية السطو في وضح النهار على احد المحلات التجارية لبيع المجوهرات في جنوب السويد | نت 2.0

فيديو | شاهد عملية السطو في وضح النهار على احد المحلات التجارية لبيع المجوهرات في جنوب السويد

بالفيديو | فصل الصيف موسم سعد المجرد بامتياز.. 40 مليون مشاهدة لغلطانة، 400 مليون مشاهدة لالمعلم وتربع على قائمة أكثر الأغاني سماعا وتحميلا على أنغامي | ثقافة و فنون

بالفيديو | فصل الصيف موسم سعد المجرد بامتياز.. 40 مليون مشاهدة ل''غلطانة''، 400 مليون مشاهدة ل''المعلم''

جريمة قتل مروعة تهز أزمور ضواحي الجديدة والجاني قتل شابا أراد الزواج من ابنته.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

جريمة قتل مروعة تهز أزمور ضواحي الجديدة والجاني قتل شابا أراد الزواج من ابنته.. وهذه هي التفاصيل

بالصورة.. الجزائر تفعلها وتعترف بمغربية الصحراء | بوليتيك

بالصورة.. الجزائر تفعلها وتعترف بمغربية الصحراء

صورة مدير يستقبل التلاميذ بالتمر والحليب بمدرسة بكلميم تلهب الفايسبوك | مجتمع

صورة مدير يستقبل التلاميذ بالتمر والحليب بمدرسة بكلميم تلهب الفايسبوك

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

نبيلة منيب : أرفض أن أكون ''وزيرة واجهة''
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 08:30 نبيلة منيب : أرفض أن أكون وزيرة واجهة | بوليتيك
نبيلة منيب : أرفض أن أكون ''وزيرة واجهة''
أعلنت الأمينة العامة لحزب ''اليسار الاشتراكي الموحد''، نبيلة منيب، خلال لقاء صحفي عقدته عشية اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بالدار البيضاء ، إنها لن تقبل أن تكون ''وزيرة واجهة ''، قائلة: ''حين يسألني

شوف تيفي


أعلنت الأمينة العامة لحزب "اليسار الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، خلال لقاء صحفي عقدته عشية اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بالدار البيضاء ، إنها لن تقبل أن تكون "وزيرة واجهة "، قائلة: "حين يسألني طلبتي عن ما إذا كنت سأقبل بمنصب وزيرة أجيبهم.. إذا كنا سنصبح وزراء كراكيز غير بلاش" ، بما معناه أنها لا تريد أن تكون بدون قرار .

وأكدت نبيلة في هذا الصدد أن البرامج التي تقدمها الأحزاب مع اقتراب الانتخابات، والتي من خلالها التعاقد مع الشعب، تنتهي بانتهاء الانتخابات، لتبدأ عملية تنفيذ تعليمات المؤسسة الملكية التي أشارت إليها حين قالت : "حين يدخل الإنسان للبرلمان بغرفتيه يرمي وراءه البرنامج الانتخابي.. وكيبدا المعقول.. والذي هو توجيهات المؤسسة الممركزة التي كل شيء في يدها".

مؤكدة في مداخلتها على ضرورة أن يمر المغرب إلى مرحلة الملكية البرلمانية ليتحمل أي حزب مسؤوليته كاملة وقالت : "يجب أن تكون الملكية البرلمانية مضمونا وليس كتابة"، مضيفة في ذات السياق: "لا يجب أن تخيفنا الملكية البرلمانية لأنها ماشي بوعو".

ولم يفتها أن تعلن قيمة الدعم الذي تلقاه حزبها لتغطية العملية الانتخابية على الصعيد الوطني، والتي لم تتجاوز 75 مليون حسب تعبيرها ، فيما الآخرون حصلوا على المليارات بحسب قولها .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أعلنت الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد نبيلة منيب خلال لقاء صحفي عقدته عشية اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري بالدار البيضاء إنها لن تقبل أن تكون وزيرة واجهة قائلة: حين يسألني طلبتي عن ما إذا كنت سأقبل بمنصب وزيرة أجيبهم.. إذا كنا سنصبح وزراء كراكيز غير بلاش بما معناه أنها لا تريد أن تكون بدون قرار .

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الجزائر تفعلها وتعترف بمغربية الصحراء | بوليتيك

بالصورة.. الجزائر تفعلها وتعترف بمغربية الصحراء

عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس بمدينة طنجة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس بمدينة طنجة

الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش

حزب بنكيران يضع لائحته الوطنية بمصالح وزارة الداخلية | بوليتيك

حزب بنكيران يضع لائحته الوطنية بمصالح وزارة الداخلية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد: لحظة قتل شرطية أمريكية لرجل أسود بأوكلاهوما | زووم
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. شاهد: لحظة قتل شرطية أمريكية لرجل أسود بأوكلاهوما

بالفيديو.. تحويل اكشاك الهاتف الحمراء الشهيرة ببريطانيا إلى مكاتب | قنوات أخرى

بالفيديو.. تحويل اكشاك الهاتف الحمراء الشهيرة ببريطانيا إلى مكاتب

بالفيديو.. انجلينا جولي تطلب الطلاق من براد بيت | قنوات أخرى

بالفيديو.. انجلينا جولي تطلب الطلاق من براد بيت

فيديو صادم | بوليسية أمريكية تسقط شخصا من أصول افريقية غير مسلح قتيلا والفيديو يتسبب في احتجاجات عاصفة بأميريكا | قنوات أخرى

فيديو صادم | بوليسية أمريكية تسقط شخصا من أصول افريقية غير مسلح قتيلا والفيديو يتسبب في احتجاجات عاصفة بأميريكا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور.. حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم | منوعات
منذ 8 دقائق

مثير وبالصور.. حقيبة يد جديدة مصنوعة من قط حقيقي يبلغ سعرها 14 ألف درهم

مؤثر.. مؤذن يفارق الحياة وهو يرفع الآذان وينطق الشهادة | حوادث و حقوق

مؤثر.. مؤذن يفارق الحياة وهو يرفع الآذان وينطق الشهادة

عواصف رعدية وأمطار في هذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

عواصف رعدية وأمطار في هذه المناطق اليوم الأربعاء

نبيلة منيب : أرفض أن أكون وزيرة واجهة | بوليتيك

نبيلة منيب : أرفض أن أكون ''وزيرة واجهة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.