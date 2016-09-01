نبيلة منيب : أرفض أن أكون ''وزيرة واجهة''

أعلنت الأمينة العامة لحزب ''اليسار الاشتراكي الموحد''، نبيلة منيب، خلال لقاء صحفي عقدته عشية اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بالدار البيضاء ، إنها لن تقبل أن تكون ''وزيرة واجهة ''، قائلة: ''حين يسألني

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أعلنت الأمينة العامة لحزب "اليسار الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، خلال لقاء صحفي عقدته عشية اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بالدار البيضاء ، إنها لن تقبل أن تكون "وزيرة واجهة "، قائلة: "حين يسألني طلبتي عن ما إذا كنت سأقبل بمنصب وزيرة أجيبهم.. إذا كنا سنصبح وزراء كراكيز غير بلاش" ، بما معناه أنها لا تريد أن تكون بدون قرار .

وأكدت نبيلة في هذا الصدد أن البرامج التي تقدمها الأحزاب مع اقتراب الانتخابات، والتي من خلالها التعاقد مع الشعب، تنتهي بانتهاء الانتخابات، لتبدأ عملية تنفيذ تعليمات المؤسسة الملكية التي أشارت إليها حين قالت : "حين يدخل الإنسان للبرلمان بغرفتيه يرمي وراءه البرنامج الانتخابي.. وكيبدا المعقول.. والذي هو توجيهات المؤسسة الممركزة التي كل شيء في يدها".

مؤكدة في مداخلتها على ضرورة أن يمر المغرب إلى مرحلة الملكية البرلمانية ليتحمل أي حزب مسؤوليته كاملة وقالت : "يجب أن تكون الملكية البرلمانية مضمونا وليس كتابة"، مضيفة في ذات السياق: "لا يجب أن تخيفنا الملكية البرلمانية لأنها ماشي بوعو".

ولم يفتها أن تعلن قيمة الدعم الذي تلقاه حزبها لتغطية العملية الانتخابية على الصعيد الوطني، والتي لم تتجاوز 75 مليون حسب تعبيرها ، فيما الآخرون حصلوا على المليارات بحسب قولها .