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بالفيديو | فصل الصيف موسم سعد المجرد بامتياز.. 40 مليون مشاهدة ل''غلطانة''، 400 مليون مشاهدة ل''المعلم'' وتربع على قائمة أكثر الأغاني سماعا وتحميلا على ''أنغامي''
بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 05:47 بالفيديو | فصل الصيف موسم سعد المجرد بامتياز.. 40 مليون مشاهدة لغلطانة، 400 مليون مشاهدة لالمعلم وتربع على قائمة أكثر الأغاني سماعا وتحميلا على أنغامي | ثقافة و فنون
بالفيديو | فصل الصيف موسم سعد المجرد بامتياز.. 40 مليون مشاهدة ل''غلطانة''، 400 مليون مشاهدة ل''المعلم'' وتربع على قائمة أكثر الأغاني سماعا وتحميلا على ''أنغامي''
بالفيديو | فصل الصيف موسم سعد المجرد بامتياز.. 40 مليون مشاهدة ل''غلطانة''، 400 مليون مشاهدة ل''المعلم'' وتربع على قائمة أكثر الأغاني سماعا وتحميلا على ''أنغامي''

''المعلم'' أكثر فيديو كليب عربي مشاهدة في تاريخ الأغنية المصورة

 

''غلطانة'' ومواصلة تحطيم أرقام المشاهدات ب 40 مليون مشاهدة في أقل من شهر 

 

تربع على قائمة أكثر الأغاني سماعا وتحميلا على ''أنغامي''

‫شوف تيفي

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بالفيديو | فصل الصيف موسم سعد المجرد بامتياز.. 40 مليون مشاهدة لغلطانة 400 مليون مشاهدة لالمعلم وتربع على قائمة أكثر الأغاني سماعا وتحميلا على أنغامي

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