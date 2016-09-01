جريمة قتل مروعة تهز أزمور ضواحي الجديدة والجاني قتل شابا أراد الزواج من ابنته.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

اهتز دوار التريعات بأزمور ضواحي الجديدة، ليلة اليوم الثلاثاء، على وقع خبر صادم بطله خمسيني أقدم على قتل شاب بعد أن وجه له مجموعة من الطعنات.



"شوف تيفي"



اهتز دوار التريعات بأزمور ضواحي الجديدة، ليلة اليوم الثلاثاء، على وقع خبر صادم بطله خمسيني أقدم على قتل شاب بعد أن وجه له مجموعة من الطعنات.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك الذي يعمل بالبيضاء كـ "كباص"، تقدم للزواج من ابنة الجاني، إلا أن هذا الأخير رفض هذا الطلب وقرر ارتكاب جريمته بعد أن أرغمه أبنائه على تزويج شقيقتهم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الجاني وفور رؤيته للشاب بأحد دكاكين الدوار انهال عليه ووجه له العديد من الطعنات القاتلة بواسطة السلاح الأبيض، والتي أسقطته جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأوضحت ذات المصادر بأن الجاني قام بتسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة.



