بالصورة.. الجزائر تفعلها وتعترف بمغربية الصحراء

أظهرت صورة ملتقطة من مقرر جزائري جديد لمادة الجغرافيا، اعتراف الجارة الجزائر بمغربية الصحراء، بعد أن وضعت خارطة المغرب كاملة وغير مبتورة من الصحراء.

"شوف تيفي"

أظهرت صورة ملتقطة من مقرر جزائري جديد لمادة الجغرافيا، اعتراف الجارة الجزائر بمغربية الصحراء، بعد أن وضعت خارطة المغرب كاملة وغير مبتورة من الصحراء.



وتناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية الجزائرية والمغربية هذه الصورة التي توضح خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة وهو الأمر الذي أثار إعجابهم متمنين أن تفتح الحدود قريبا بين البلدين، وأن تعود العلاقة بين قصر المرادية والرباط إلى سابق عهدها.