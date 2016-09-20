صورة مدير يستقبل التلاميذ بالتمر والحليب بمدرسة بكلميم تلهب الفايسبوك

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة لمدير مؤسسة تعليمية قيل بأنها بمدينة كلميم وهو يستقبل تلاميذ المؤسسة في اليوم الأول بالتمر والحليب.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة لمدير مؤسسة تعليمية قيل بأنها بمدينة كلميم وهو يستقبل تلاميذ المؤسسة في اليوم الأول بالتمر والحليب.

وتفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر البعض منهم عن إعجابه الكبير بهذه البادرة الإنسانية التي تقرب الأطر التربوية من التلاميذ.

واستغل آخرون الصورة ليوضحوا بأن مؤسسات تعليمية أخرى، شهدت في يومها الأول أمس الاثنين، احتجاجات لآباء وأولياء التلاميذ بسبب الاكتظاظ.