عاجل.. زلزال يضرب العاصمة الجزائرية

ضرب زلزال قبل قليل، العاصمة الجزائرية ''الجزائر'' بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر.

"شوف تيفي"

ضرب زلزال قبل قليل، العاصمة الجزائرية "الجزائر" بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الجزائري مركز الهزة بـ 13 كيلومتر شمال غرب برج البحري بالجزائر العاصمة.