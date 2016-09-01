وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في ''مازاغان''

في إطار إحياء الحفلات الخاصة بمنتجع مازاغان بالجديدة، تم الأسبوع الماضي تنظيم سهرة أحياها الفنان اللبناني وائل كفوري بالمنتجع حيث عرفت سهرته حضور الكثير من معجبيه المغاربة.

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في إطار إحياء الحفلات الخاصة بمنتجع مازاغان بالجديدة، تم الأسبوع الماضي تنظيم سهرة أحياها الفنان اللبناني وائل كفوري بالمنتجع حيث عرفت سهرته حضور الكثير من معجبيه المغاربة.

وكشف مصدر مطلع أن وائل كفوري خذا 50 مليون مقابل الغناء مدة 45 دقيقة خلال السهرة، التي حدد ثمن تذاكرها في 600 درهم، حيث دأب المنتجع على تنظيم مثل هذه الحفلات في فترات مختلفة طيلة السنة.

جدير بالذكر أن هذا الحفل قدمته صاحبة صباحيات دوزيم الإعلامية سميرة البلوي التي قدمت الفنان بطريقة مثيرة، والذي يعتبر من الفنانين العرب الأكثر مبيعا لألبوماتهم الغنائية