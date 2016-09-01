 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة مدير يستقبل التلاميذ بالتمر والحليب بمدرسة بكلميم تلهب الفايسبوك | مجتمع

صورة مدير يستقبل التلاميذ بالتمر والحليب بمدرسة بكلميم تلهب الفايسبوك

حريق غابوي شب بإحدى الغابات المجاورة لمدينة المضيق | حوادث و حقوق

حريق غابوي شب بإحدى الغابات المجاورة لمدينة المضيق

عاجل.. زلزال يضرب العاصمة الجزائرية | دولي

عاجل.. زلزال يضرب العاصمة الجزائرية

وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في مازاغان | ثقافة و فنون

وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في ''مازاغان''

عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس بمدينة طنجة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس بمدينة طنجة

الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش

انفراد:والد لمياء ضحية السواعدة يتحدث عن حقيقة اعتقال ابنته مع سعودي بتهمة الفساد | مجتمع

انفراد:والد لمياء ضحية ''السواعدة'' يتحدث عن حقيقة اعتقال ابنته مع سعودي بتهمة الفساد

حزب بنكيران يضع لائحته الوطنية بمصالح وزارة الداخلية | بوليتيك

حزب بنكيران يضع لائحته الوطنية بمصالح وزارة الداخلية

عاجل : بن كيران يرشح زوجته نبيلة للإنتخابات التشريعية المقبلة | بوليتيك

عاجل : بن كيران يرشح زوجته ''نبيلة'' للإنتخابات التشريعية المقبلة

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في ''مازاغان''
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 21:53 وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في مازاغان | ثقافة و فنون
وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في ''مازاغان''
في إطار إحياء الحفلات الخاصة بمنتجع مازاغان بالجديدة، تم الأسبوع الماضي تنظيم سهرة أحياها الفنان اللبناني وائل كفوري بالمنتجع حيث عرفت سهرته حضور الكثير من معجبيه المغاربة.

شوف تيفي

في إطار إحياء الحفلات الخاصة بمنتجع مازاغان بالجديدة، تم الأسبوع الماضي تنظيم سهرة أحياها الفنان اللبناني وائل كفوري بالمنتجع حيث عرفت سهرته حضور الكثير من معجبيه المغاربة.
وكشف مصدر مطلع أن وائل كفوري خذا 50 مليون مقابل الغناء مدة 45 دقيقة خلال السهرة، التي حدد ثمن تذاكرها في 600 درهم، حيث دأب المنتجع على تنظيم مثل هذه الحفلات في فترات مختلفة طيلة السنة.
جدير بالذكر أن هذا الحفل قدمته صاحبة صباحيات دوزيم الإعلامية سميرة البلوي التي قدمت الفنان بطريقة مثيرة، والذي يعتبر من الفنانين العرب الأكثر مبيعا لألبوماتهم الغنائية

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في مازاغان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. فضيحة أخرى لمومو تفجرها زوجته السابقة..معندوش باش يخلص على ولادو المدرسة قاليا قريهم فالجامع | ثقافة و فنون

بالصور.. فضيحة أخرى لمومو تفجرها زوجته السابقة..''معندوش باش يخلص على ولادو المدرسة قاليا قريهم فالجامع''

بالفيديو والصورة .. سعد لمجرد منوضها في شرم الشيخ.. وها أشنو دار | ثقافة و فنون

بالفيديو والصورة .. سعد لمجرد منوضها في شرم الشيخ.. وها أشنو دار

نهاية مثيرة لأروع قصة حب جمعت بين أنجلينا جولي وبراد بيت | ثقافة و فنون

نهاية مثيرة لأروع قصة حب جمعت بين أنجلينا جولي وبراد بيت

بعد تأديته مناسك الحج.. الرابور الأمريكي كيفن غيتس في مراكش | ثقافة و فنون

بعد تأديته مناسك الحج.. الرابور الأمريكي كيفن غيتس في مراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أبو حفص لشوف تيفي:حزب الاستقلال الأقرب لي من العدالة والتنمية و ها علاش اختاريتو | بــووز
منذ 19 دقيقة

بالفيديو..أبو حفص لشوف تيفي:حزب الاستقلال ''الأقرب لي'' من العدالة والتنمية و ها علاش اختاريتو

بالفيديو.. الفوضى و الصداع فمدارس البيضاء الابتدائية.. شوفو أشنو واقع | بــووز

بالفيديو.. الفوضى و الصداع فمدارس البيضاء الابتدائية.. شوفو أشنو واقع

اعلامي مغربي يلعب دور الحارس الخاص لابتسام تسكت | زووم

اعلامي مغربي يلعب دور الحارس الخاص لابتسام تسكت

بالفيديو.. عصيد لشوف تيفي:حزب بنكيران احتقر الأمازيغية | بــووز

بالفيديو.. عصيد لشوف تيفي:حزب بنكيران ''احتقر'' الأمازيغية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صورة مدير يستقبل التلاميذ بالتمر والحليب بمدرسة بكلميم تلهب الفايسبوك | مجتمع
منذ 13 دقيقة

صورة مدير يستقبل التلاميذ بالتمر والحليب بمدرسة بكلميم تلهب الفايسبوك

حريق غابوي شب بإحدى الغابات المجاورة لمدينة المضيق | حوادث و حقوق

حريق غابوي شب بإحدى الغابات المجاورة لمدينة المضيق

عاجل.. زلزال يضرب العاصمة الجزائرية | دولي

عاجل.. زلزال يضرب العاصمة الجزائرية

وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في مازاغان | ثقافة و فنون

وائل كفوري غنا بمليون و21 ألف ريال للدقيقة في ''مازاغان''

﻿ ﻿
اليوم 21:58 GMT

عاجل.. زلزال يضرب العاصمة الجزائرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.