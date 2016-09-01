عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس بمدينة طنجة

"شوف تيفي"
وصل قبل قليل الملك محمد السادس إلى مدينة طنجة قادما من مدينة المضيق، حيث شوهد الموكب الملكي الذي يضم بعض السيارات رباعية الدفع والتي يتجول بها الملك بدون برتوكول منها سيارة من نوع "بينتلي".
وحسب مصادر محلية فإنه من المنتظر أن يقوم الملك غدا الأربعاء، بالإشراف على مجموعة من التدشينات بمدينة البوغاز.
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