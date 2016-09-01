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الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 21:35 الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش | بوليتيك
الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش
قام الملك محمد السادس خلال حلوله مؤخرا بمراكش بزيارة لوالدته الأميرة للا لطيفة بمقر إقامتها بمنطقة النخيل الساحلية بمناسبة عودتها من الديار المقدسة بعد أدائها مناسك الحج.

"شوف تيفي"

قام الملك محمد السادس خلال حلوله مؤخرا بمراكش بزيارة لوالدته الأميرة للا لطيفة بمقر إقامتها بمنطقة النخيل الساحلية بمناسبة عودتها من الديار المقدسة بعد أدائها مناسك الحج.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن الملك ترأس اجتماعا حضره وزير الداخلية محمد حصاد، ووالي مراكش السابق ورئيس قطب اللوجستيك والأمن لقمة "كوب 22" عبد السلام بيكرات، بالإضافة إلى والي جهة مراكش-آسفي الحالي عبد الفتاح البجيوي، وقد تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية من أجل احتضان مراكش لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية، المعروف اختصارا بـ "كوب 22"، الذي سينعقد ما بين 7 و18 نونبر المقبل.

 

‫شوف تيفي

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الملك محمد السادس زار والدته بعد عودتها من الحج بإقامتها بمراكش

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