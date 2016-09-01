انفراد:والد لمياء ضحية ''السواعدة'' يتحدث عن حقيقة اعتقال ابنته مع سعودي بتهمة الفساد

في ثاني خروج إعلامي له،كذب والد لمياء ،'' خالد معتمد '' الرواية التي نشرتها الصحافة السعودية في قضية ابنته استنادا إلى مصادر داخل السفارة المغربية بالسعودية،حيث نفى بشكل قاطع أن تكون ابنته قد ضبطت

شوف تيفي:م غ



في ثاني خروج إعلامي له،كذب والد لمياء ،" خالد معتمد " الرواية التي نشرتها الصحافة السعودية في قضية ابنته استنادا إلى مصادر داخل السفارة المغربية بالسعودية،حيث نفى بشكل قاطع أن تكون ابنته قد ضبطت رفقة سعودي خارج إطار مؤسسة الزواج بتهمة الفساد.



و أكد والد لمياء في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي"،اليوم الثلاثاء،أن قاضي التحقيق،أثبت اغتصاب زوجها اليمني بعد الشكاية التي رفعتها لمياء حيث قام بعد ذلك بتزوير عقد الزواج الذي اعتبرته المحكمة السعودية باطلا.



و استنكر والد لمياء في ذات الاتصال،هجوم الصحافة السعودية على ابنته،مناشدا جميع المغاربة للتدخل في هذه القضية و إنصاف ابنته من العدالة السعودية.